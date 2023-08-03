Дважды в течении года владельцы автомобилей проходят одинаковую “церемонию” - меняют летние шины на зимние и обратно. Летняя резина уходит в заслуженный отпуск до следующего года, а взамен нее устанавливается зимняя резина с другими параметрами, характеристиками и особенностями. С наступлением весны, а с ней сухой и теплой погоды, шины вновь меняются местами. Процедура смены автошин связана не только с затратами на покупку второго комплекта шин и с очередями на шиномонтаж, а и со сложностями ...

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