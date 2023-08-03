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03.08.2023 Какие зимние шины выбрать С наступлением холодного времени года, когда температура падает ниже нуля, а на поверхности дороги появляется обледенение перед автовладельцами появляется необходимость замене шин с летних на зимние. И тут вполне закономерный вопрос: “Какие зимние шины выбрать?” . На сегодня имеется огромное количество специализированных магазинов, которые предлагаю большой ассортимент зимней резины: от самых топов зимних шин до вполне бюджетных доступных вариантов. Чем же отличаются одни шины от других? Каки... Подробнее
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29.03.2023 Какие бывают типы шин Шина автомобиля - самая важная часть колеса, которая обеспечивает сцепление авто с поверхностью дорожного полотна и состоит из резины, металла и ткани в определенных соотношениях. На сегодня автолюбителям предлагается огромный выбор шин разных типов и разновидностей: камерные и бескамерные, радиальные и диагональные, с направленным и ненаправленным рисунком, асимметричные и симметричные, незкопрофильные, для различного сезона, для городских дорог и внежорожные. Автомобильная “обувка” влияе... Подробнее
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05.01.2023 Как хранить резину Дважды в течении года владельцы автомобилей проходят одинаковую “церемонию” - меняют летние шины на зимние и обратно. Летняя резина уходит в заслуженный отпуск до следующего года, а взамен нее устанавливается зимняя резина с другими параметрами, характеристиками и особенностями. С наступлением весны, а с ней сухой и теплой погоды, шины вновь меняются местами. Процедура смены автошин связана не только с затратами на покупку второго комплекта шин и с очередями на шиномонтаж, а и со сложностями ... Подробнее
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05.01.2023 Как выбрать зимнюю резину Зимние дороги готовят автолюбителям массу неприятных сюрпризов, которые отличаются коварством и опасностью. Поэтому каждый автомобилист должен всеми возможными способами защитить себя и своих пассажиров от непредвиденных ситуаций, которые часто возникают на заснеженных скользких дорогах в зимнее время. Одним из таких способов является наличие хорошей зимней резины. Но как правильно выбрать зимнюю резину на авто? Каким требованиям она должна соответствовать , какие парметры иметь и какие функции выполнять? В... Подробнее
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